Ja weet je soms heb je er één en denk doe er eigenlijk maar vier. Nou, zo verging het George Dillon van Dillon Precision ook en vervolgens stond de bovenstaande droomachtige nachtmerrie er ineens. We zagen als eerst het bovenstaande filmpje en dachten dat het slechts twee miniguns betrof, al leek vier wel waarschijnlijk. Na wat zoekwerk verscheen daar dan onderstaand het antwoord, en oh man zijn het inderdaad VIER Dillon Aero M134D's. En dat zijn dus 200 (!) kogels per seconde (!) - voor als het echt raak moet. Mooie foto's van het apparaat na de breek.

Post van producent

POV: schutter

BBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR