Heb een keer een pijl die in het strobord door mij geschoten was met een andere pijl precies gespleten van een afstand van zo'n 30 meter op een landgoedfair.

De eigenaar was niet zo blij met zijn kapotte pijl maar verbaaste zich met zijn assisenten over mijn schot.

Vraag mij altijd nog af of daar een term in de boogschietsport voor is.