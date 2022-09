Loopt je contract af bij Greenchoice dan betaal je 80 eurocent per KWh en 3,50 euro per m³ gas. Ik begrijp dan wel dat je om een stuk touw vraagt. Klanten bij Vattenfall betalen per 1 oktober 2 euro per m³. Dat verbaast me zo'n groot verschil in prijs. Waarom keurt de consumentenautoriteit de ACM een gastarief van 3,50 euro goed? Ik dacht dat zij er was om consumenten tegen excessen in de markt te beschermen.