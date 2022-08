Yasmine Bouazzati ("Kijk mij eens islamitisch zijn"): "In bikini of met hoofddoek, wie zit er nu gevangen in de ketenen van het patriarchaat?"

Deze domme muts begrijpt niet dat de islam synoniem is met Het Patriarchaat.

Ze begrijpt ook al niet wat feminisme is.

De hoofddoek is islamitische clubkleding.

Sterker: het is meedoen aan de islamitische vlaggenparade.

Al die "zelfbewuste", zogenaamd "geëmancipeerde" meiden die erbij lopen als een kuise Maria-in-'t-zuur, of als de vrouwelijke versie van Darth Vader, met een chronisch tekort aan vitamine D wegens gebrek aan zonlicht & frisse lucht,

realiseren zich niet dat ze stuk voor stuk lijden aan het Stockholm-syndroom.

Ik zie er vaak een paar zitten, van die ingepakte Fatima's, bij mij om de hoek, in het gras bij de fontein van het Van Heutz - sorry, het 'Monument Indië-Nederland". Buiten is het dertig graden, iedereen, inclusief hun echtgenoten/broers/ooms/neven/zonen, loopt rond in korte broek, t-shirt en teenslippers, maar die absoluut niet onderdrukte vrouwen lopen rond in zwarte rouwlakens, drie lagen over elkaar, en kijken naar die vervloekte, ongelovige westerse wereld door een soort brievenbus.

Hoe je zóiets kunt verdedigen, hoe je zó iets kroms kunt recht lullen, is mij al jarenlang een raadsel.

En dat krijgt dan nog een podium ook, in de "kwaliteitspers". Het ergste is nog, dat kranten het lef hebben zichzelf met die omschrijving te afficheren.