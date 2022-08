Ja, komt blijkbaar toch heel wat bij kijken. Wij zien vooral een montage met heel veel berekeningen, simulaties, testen en mechaniek die we helemaal niet begrijpen. Maar we zijn wel trots dat we ook mannen zijn en bijvoorbeeld geen vrouwen. Maar goed, Joe Barnard (Insta) begon in 2015 met z'n project. Daar was ie als fotograaf met een diploma als audioingenieur eigenlijk helemaal niet toe opgeleid, maar hij "picked up a few textbooks, found a few good YouTube tutorials for coding and mechanical design, and got to work experimenting!" En zeven jaar later was z'n eerste succesvolle verticale landing een feit. Van harte makker. Mocht u het zó mooi vinden dat u z'n werk wilt steunen, dan kan dat hier.

De Falcons landen voor het eerst verticaal

Starship landt voor het eerst verticaal