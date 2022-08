Er zijn dagen dat wij ons niet druk maken over hoe het met de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder gaat. Niet dat we iets tegen de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak hebben, en zeker niet tegen de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder, maar toch. Bij de Stichting Flora en Fauna Bescherming te Weesp maken ze zich wel elke dag druk om de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder, vooral omdat de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder last kunnen krijgen van 162 woningen die daar gebouwd gaan worden.

Toevallig net in de buurt van de woning van de mensen achter de Stichting Flora en Fauna Bescherming te Weesp en als u nu denkt OH NEE HÈ DAAR HEB JE WEER VAN DIE VERVELENDE MINI-VOLLEBROEKJES DIE ERVOOR ZORGEN DAT ER HELEMAAL NIKS MEER GEBEURT IN DIT VASTGELOPEN VINKETERINGLAND moet u eens even opletten. De civiele rechter heeft namelijk bepaald dat de Stichting Flora en Fauna Bescherming te Weesp moet kappen met het procederen tegen het bouwen ten behoeve van de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder omdat het misbruik van recht is.

Een uitspraak die nogal wat gevolgen kan hebben voor andere stichtingen boze boomer bewoners die op zeggen te komen voor de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak die toevallig bij hun in de buurt beschermd moet worden tegen de bouw van nieuwe huizen. Want die moeten nu ook met betere bezwaren komen dan alleen maar een zielig verhaal over de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak. U kunt het allemaal nalezen in de reuze interessante juridische rubriek van onze grote vriend Folkert Jensma in de Nurk. Benieuwd wat er in het hoger beroep gebeurt. En ook benieuwd hoe het nu eigenlijk gaat met de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder.

