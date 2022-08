Jullie de Nederlanders zijn een volk verankerd in tijd, traditie en (zee)bodem. Dat wist u natuurlijk al en niet dat er bewijs voor nodig was, maar Barry (de bijnaam van de boven- en onderstaande vondst) bewijst het toch maar andermaal. Al is directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum in Hoorn, gespecialiseerd VOC-geschiedenis voorzichtig: "Onderzoek en conserveren staan op de eerste plaats. Op de vindplek in de Waddenzee liggen veel VOC-wrakken. Het is te vroeg om te zeggen of dit beeld van een VOC-schip afkomstig is. Vaak waren dit soort ornamenten bedoeld om te imponeren en iets te vertellen over de herkomst van het schip. Noem het haantjesgedrag op zee. Het ornament van een dergelijk krijgshaftig figuur past wel bij dat haantjesgedrag uit de 17e eeuw.”"

Archeoloog Michiel Bartens durft iets specifieker te zijn over het krijgshaftige figuur dat we zien. "Het is de kop van een krijger met een Phrigische muts. De Phirigiërs waren een bergvolk dat tegen de Romeinen vocht en tot slaaf gemaakt werd. Als ze uit de slavernij verlost werden droegen ze een Phrigische muts. In de 17e eeuw beeldden de Hollanders in de strijd tegen Spanje deze strijders met muts af als teken van herwonnen vrijheid."

Waar de strijder ook mag eindigen, we wensen Barry een behouden vaart op eigen kompas.

