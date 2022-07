Dit is een bericht aan alle mensen die op de weg voor, achter, naast of in de buurt van Dirk van Ginkel (20, Tollebeek) rijden. Dirkie is (ondanks zijn leeftijd) al een rampzalige weggebruiker met honderdmiljoen kruisjes achter zijn naam, variërend van snelheidsboetes tot achteloos door rood jakkeren. En als er dan niemand is die na de dertigste bekeuring het rijbewijs doormidden knipt, omdat het de staatskas zo lekker spekt (?), gaat het vanzelf een keertje fout. Zoals die keer op de A6 bij Almere, waar hij een 44-jarige man, een vader van 2 dochters, uit het leven ramde omdat-ie op z'n telefoon zat te kutten. "Tijdens het ongeluk op de A6 droeg hij ook geen gordel en de snelheidsmeter van zijn auto werkte niet. Op een van de foto’s die hij tijdens het rijden maakte, is bovendien de hand van zijn neef aan het stuur te zien." Een paar maanden na het fatale ongeval kreeg Dirk van Ginkel zijn rijbewijs terug en meteen ging het weer fout: "Van G. werd door de politie betrapt op een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre op de Domineesweg bij Nagele. Via de busbaan langs een bushalte scheurde hij rechts langs een vrachtwagen met oplegger. 'Wat als daar een vrouw met kind had gestaan?'" Misschien raakt Dirk z'n rijbewijs weer een paar maandjes kwijt, misschien mag-ie zelfs even PlayStationen in de cel, maar hier alvast een waarschuwing voor iedereen die straks weer in de buurt van Dirk van Ginkel - mogelijk in deze auto, mogelijk in dit ding - moet rijden: UIT DE WEG ALLEMAAL!!!