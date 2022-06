We kijken geen NPO, maar toen we op Mediacourant lazen dat Katja Schuurman halfdronken in een of andere stikstofdinges aan de Americana van Douwe Bob heeft zitten sabbelen, zijn we toch maar eens gaan kijken naar Boerderij van Dorst (BNNVARA). Raven van Dorst, een alleraardigst uit SBS Probleemwijken weggelopen ex-vrouwtje dat op de NPO een eigen programma heeft gekregen, ontvangt 2 mensen over de vloer in Regio Amersfoort, die dan allemaal woke dingen moeten klussen op de boerderie, en vervolgens iets over hunzelluf mogen vertellen. "Waar sta jij over vijf jaar?" vraagt Raven dan. Uiteraard wordt er enorm met belastinggeld gesmeten. Zo beschikt Raven over een Stihl telescoop-heggenschaar met accu backpack ter waarde van 2000 pleuro en een elektriese Jeep, die verder geen enkele arbeider kan betalen. Enfin, Raven en Froukje gingen dus dingen maken en Froukje kon er niks van. En dat vonden ze grappig bij BNNVARA! [Walgelijke televisie terugkijken HIERRR, vanaf minuut 39] Dat kind (20) wil gedichtjes maken, liedjes schrijven, dansen, en verkering met S10. NEE NATUURLIJK WEET ZIJ NIET HOE EEN ACCUBOORMACHINE WERKT.

Nee, Frouk. Je kunt niet schroeven met een boor. Daar heb je een bitje voor nodig

Haha. Frouk weet niet hoe je boortjes/bitjes wisselt op een boormachine

Yo cameramens. Hebben we dat shot van prutsende Frouk?

Mooi. Dan doen we nog een shot

Eindelijk. Raven mag de snelspankop mansplainen