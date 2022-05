GeenStijl Café Mega Mix 106 Playlist:

1. Muse - Compliance (2022) - @Kudtkip

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Middle Of The Road - Soley Soley (1972) - @Milton_Styx

5. David Bowie - Bring Me the Disco King (2003) - @UnderTheDevil

6. U2 - Sunday Bloody Sunday (1982) - @Wattman

7. Computer Guy - Savlonic (2013) - @ZOMG

8. Plastic Bertrand - Ça Plane Pour Moi (1978) - @pegaje

9. Anton Oostblok - Boerenrap (1997) - @VBO_B_Niveau

10. Regard - Ride It (2019) - @Juffrouw op de fiets

11. Sir Mix-A-Lot - Baby Got Back (1992) - @P-unit

12. Living In A Box - Living In A Box (1985) - @Kameraansteker

13. Dave Clark Five - Glad All Over (1963) - @K1100

14. Foxy Shazam - I Like It (2011) - @Patje

15. Rammstein - Radio (2019) - @Zuma

16. Kim Wilde - You Keep Me Hangin' On (1986) - @Sinterbikske

17. Jan Hammer - Crocketts Theme (1986) - @Zwezerik

18. Marilyn Manson - Rock Is Dead (1999) - @Nuuk

19. All Time Low - Dear Maria Count Me In (2008) - @SinisterNL

20. Lionel Richie - Running With The Night (1983) - @chicago river



Tot straks in het stamcafé! *terug naar F1 café rent*