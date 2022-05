De de dag van arbeid(er) komt uit een hele andere tijd.

Waar de achturige werkdag er nog niet was.

waar mensen zaterdag ook werkten (dat stopte pas in de jaren 1950 in NL)

Je als kind van een arbeider kansloos was je te verheffen of hogerop te komen of te studeren, want je moest werken.

Het Kinderwetje van Van Houten kwam in 1874 en moest voorkomen dat kinderen van onder de 12 bijvoorbeeld in de mijnen of de textielindustrie werken. Dat hielp niet, pas bij de invoering van de leerplicht in 1901 kwam er verandering. De echte reden was dat het geld nodig was voor het gezin.

En als je foto's ziet hoe minderbedeelde mensen eind 19e eeuw werkten en leefden in Nederland, en mensen realiseerden dat het misschien echt anders kan worden en zich konden organiseren, is die socialistische beweging wel te begrijpen.

Maar vervolgens ging het mis in Rusland, en kwam er een nieuwe overheersing voor terug.