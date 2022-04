Op de dag dat ondergetekende exact elf jaar topics bakt op deze zijde van het web, tikt de teller het tienduizendste gebakje aan. Moveer uw cursor naar nickname, klik naam aan, en als het goed is verschijnt dan het getal 10000 linksbovenaan. De allereerste ging over Marokkaanse jongeren in Hoograven die graag naar een verjaardag wilden. Dat is dus vandaag precies één advertentieboycot, één internet 2.0, een handjevol rechtszaken, tientallen terzieleverklaringen, honderden Kamervragen door diverse partijen, krap iets meer dan 5000 stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen, vele tienduizenden crowdfundknaken voor postzegelwinkeltjes & aanverwanten, een paar miljoen comments, vier komma twee miljoen kiezers in een raadgevend referendum & een heel leven geleden. En dat vieren we allemaal op een achternamiddag in de daluren van een zondagavond - hoe passend. *Plop*, en doorrr!