We vragen het "de minister", zoals Ronald Heister - die geen minister is - zichzelf noemt. Want hij belooft nogal wat. Via een 'coachingstraject' door zijn bedrijf Bossmaker van in totaal ruim 550 euro de neus kunt u zich ontdoen van de ketenen van de Nederlandse staat en een "autonome burger" worden. Daarbij inbegrepen zijn: onschendbaarheid middels een diplomatiek paspoort, toegang tot een persoonlijk geboortetrust van 1,5 miljoen euro dat de Belastingdienst heimelijk voor u beheerde en een volledige vrijstelling van alle boetes, belastingen, regels en wetten omdat u, ondanks dat u in Nederland woont, niet meer onder de Nederlandse wet valt.

Heister wist 7900 'Nederlanders' door dat traject te 'leiden' en hen daadwerkelijk een brief naar de Belastingdienst te laten sturen waarin zij hun autonomie uitriepen en 1,5 miljoen euro opeisten. Volgens Heister is dat bedrag de rechtmatige erfenis van elke Nederlander, omdat Nederland eigenlijk een bedrijf en geen land is - en daar heeft-ie dan wel weer gelijk.

In een aangenaam neergeschreven profiel in een onwijze kutkrant lezen we het volgende over 'de minister': "In een interview met YouTuber Peter Bierhof erkent Heister dat er nooit geld wordt uitgekeerd. Hij kent niemand die zijn ‘geboortetrust’ ooit heeft ontvangen. Waarom belooft hij leden dan wel gouden bergen? Die vraag wil hij, net als andere vragen, niet beantwoorden, laat hij weten via zijn advocaat. Het zou gaan om „vertrouwelijke informatie”. Wel dreigt hij met juridische stappen als hij genoemd wordt in een artikel."

En uiteraard heeft de man exact de geschiedenis die je bij deze manische zwendel verwacht; dat van een sociopaat met een spoor van 1/8e waarheden, zo'n verachtelijke fame by proxy-debiel die gewoon autoverkoper had moeten blijven. "Op internet zijn foto’s te vinden van Heister poserend met Richard Branson, André van Duin en andere beroemdheden. (...) Ook zou hij volgens zijn website de pr doen voor de Russische energiegigant Gazprom. Dat klopt volgens een woordvoerder van het bedrijf niet. Heister organiseerde slechts eenmalig een bijeenkomst in het kantoor van Gazprom, zegt Bernard van Polanen, toenmalig directeur van Gazprom in Amsterdam." Ook zou hij "Donald Trump" tot de klanten van zijn PR-bureau rekenen.

Enfin, het kost dan misschien 550 en dan heb je ook helemaal niets. Maar zoals elk goed merk verkoopt ook Bossmaker vooral een gevoel, zegt bijvoorbeeld deze bekaaide maar nimmer teleurgestelde klant: "Ook alternatief genezer Liesbet Muijlwijk rekent er niet op dat ze ooit nog geld ontvangt uit het geboortetrust, dat ze via Bossmaker opvroeg. Maar dat vindt ze niet erg. „Het gaat erom dat je je een vrij mens vóélt. Dat is het belangrijkste.”"

Is wel zo.