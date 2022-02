We kunnen best lullen van het is geen 'oerbos' en het is xx jaar pas aangeplant, of de bomen staan in rijtjes. Tralala. Allemaal waar of niet, prima.

Punt is dat onze natuur niet in 1x in grote kap wordt gedecimeerd.

Nee, beetje bij beetje, zoals de gemeentes voor woningbouw, bedrijven voor uitbreiding, andere organisaties die grond nodig hebben. Elke keer een klein hapje hier, hapje daar, verspreid over het land. Paar m2 zus paar m2 zo. Wat maakt het uit. Niemand merkt het.

Dan later kom GeenStijl hier weer met een topic over de topotijdreis en dat er toch wel heul veul veranderd is in NL.

Ja ok dit bos stelt misschien niets voor. Maar het volgende ook niet en volgende ook niet omdat we haast geen natuur meer hebben in NL.

En dan maakt het niet uit of het geplant is of in een rijtje staat. Dat boeit de konijnen de reeën en eekhoorns ook allemaal niet.

Daarnaast is het gewoon menselijk oog voor de natuur te hebben en niet per se een links domein.

Het is spijtig dat bij economische groei en behoud van natuur in meeste gevallen de eerste toch wint.

En er wordt altijd plechtig over herplant gedweept, maar geen haan die daar later naar kraait of dat nog ooit checkt of dat uberhaupt in die mate plaats vindt. Ik vraag het me af nl. Zijn vaak van die freebies die men er bij gooit om demense stil te krijgen.