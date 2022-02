Geweldige tekst. Iedereen zingt mee. En niemand weet wat het betekent. En toch mooi liedje.

Sôh ndêri nsang hé

Mi ni ya sôh ndé

Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou

Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê

Sôh ndêri nsang hé

Mi ni ya sôh bêbi sôh ndê

Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou

Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé

Wana wé ndé lambo

Sôh ndêri nsang hé

Mi ni ya sôh bêbi sôh ndê

Bi ka mi nsanghé hé ngami mitou

Mi kwa mi tchô a ndôuh mi kwa hô yê

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé

Wana wé ndé lambo

Nê ma kani kasso

Nê ma kwa sê kwa

Nê ma kwa ni kasso

Nê ma kwa nê kwa

Nê ma kani kasso

Nê ma kwa sê kwa

Nê ma kwa ni kasso

Nê ma kwa nê kwa

Alanè mba yi wouma wé

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Alanè mba yi wouma wé

Oh tou sôndé oh mayê

Wé ya nsénga wé

Wana wé ndé lambo

Wé ya nsénga wé

Wana wé ndé lambo