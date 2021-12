ZESTIENDUIZEND EURO. Dat is bijna zestienduizend euro méér dan een paar honderd euro, een muziekversterker, wat bootlegs van Bob Dylan, drie tientjes contant en een handje knopen in een sok. Zestienduizend euro is onder het mom van 'kerstgedachte' van een slachtoffer afgenomen door Morpheus uit The Matrix en een andere knakker met een vermoedelijke voorliefde voor kebabschotels en de Mediterraanse keuken. U mag weer eens nadenken of u ze kent, deze lulhoofden. Gelukkig vond de diefstal slechts zeven maanden geleden plaats en spoort de politie u nu al aan om na te denken, dat maakt het zoeken een stuk makkelijker. Fijne feestdagen allemaal!