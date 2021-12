Een verschrikkelijk bericht uit Tegelen, en dan met name uit het Tinnegieterspad. Op het Tinnegieterspad, in Tegelen, heeft iemand '33' op een Mercedes gespoten. Vermoedelijk heeft dit incident, dat is gebeurd op het Tinnegieterspad in Tegelen, te maken met het gedoe rondom het wereldkampioenschap van Max Verstappen. Idioot natuurlijk, want zoiets is geen excuus om iemands auto te bekladden, ook niet als die auto op het Tinnegieterspad in Tegelen geparkeerd staat. De Grand Prix van Abu Dhabi was in de Verenigde Arabische Emiraten, niet op het Tinnegieterspad in Tegelen! Mocht iemand in de buurt van Tinnegieterspad in Tegelen iets gezien hebben, dan wil de eigenaar van de Mercedes die op het Tinnegieterspad in Tegelen geparkeerd stond, graag iets horen. Het Tinnegieterspad in Tegelen ligt overigens in de buurt van het Sigarenmakerspad, het IJzergieterspad en het Haammakerspad. Weet u dat ook weer.

Delen is lief!