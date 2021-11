U kunt vanmiddag op het Malieveld gaan staan en zeggen dat u altijd gelijk hebt gehad en dat het precies gaat zoals u had voorspeld en dat het allemaal een vooropgezet plan was en dat u vertrouwen hebt in uw immuunsysteem en dat u iemand kent die iets gehoord heeft van wat iemand op Facebook heeft gezet en dat het heel toevallig is allemaal. U kunt ook gewoon lekker naar deze livestream van de laatste uren van de Boogbrug Vianen kijken. Wat een werk, wat een icoon.

UPDATE - HELD!