En dan zeggen ze dat romantiek dood is. Nou, voor deze échte Robin Hood - steelt van de ROVERHEID en niet van 'de rijken' - in ieder geval niet. De verdachte lichtte Rijkswaterstaat tussen 2012 en 2019 op voor 2,3 miljoen euro middels minstens 312 valse facturen van maximaal 15.000 euro. Zo'n 3 tot 4 ton daarvan ging op aan "etentjes, vakanties, verbouwingen en een nieuwe auto". De overige 2 MILJOEN EURO werd besteed aan "kwetsbare vrouwen in nood". Die man verdient geen gevangenisstraf, maar de Ribbius Peletier-penning.

"Misschien heb ik een enkele keer seks gehad met zo’n vrouw, maar dat was niet mijn hoofddoel. Ik had in die tijd een slecht huwelijk. Ik was op zoek naar complimenten en positieve aandacht. Zelf heb ik er nooit beter van willen worden", gaf hij rechters te kennen. Later vertelt hij de rechter "louter uit medemenselijkheid gehandeld te hebben. Hij was met de vrouwen in contact gekomen via de website sexjobs.nl en vertelde zo gegrepen te zijn door de nood van de vrouwen, dat hij besloot ze financieel te steunen. ,,Toen ik daar eenmaal mee begonnen was, kon ik niet meer terug. Sommige vrouwen dreigden mijn vrouw en kinderen wat aan te doen als ik niet door bleef betalen. Eigenlijk ben ik gestraft voor mijn eigen goedheid.”"

Maar, volgens de bevoordeelde vrouwen, waarvan een aantal zich volgend jaar voor de rechter mogen verantwoorden, was de verdachte ook vooral gewoon een zacht ei. "Een van hen liet tijdens een politieverhoor weten dat de frauderende ambtenaar bijzonder gul was. ‘Hoe zieliger je deed, hoe meer geld hij gaf. Dan blijf je ook geld vragen. Hij zei toch geen nee.’" Laten we het een aanzuigende werking noemen.

Inmiddels gaat het weer goed met de verdachte. Hij is zijn huis, huwelijk en baan kwijt en woont bij zijn ouders. Niet gelachen, wel geneukt. De uitspraak volgt over twee weken.