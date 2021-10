Weet je wat nog goed is these days om naar te kijken?

De film Big uit 1988 met Tom Hanks.

Alles wat je maar kan vinden over John O'Neill, de man die wist dat 9/11 zou komen, maar anderen dachten dat ze beter wisten.

The Central Park Five, hoe ontiegelijk wreed een paar vrouwelijke officieren van Justitie kunnen zijn, dat ze 20 jaar later alsnog van hun functie worden gewipt en hun boeken verbrandt en uit de bibliotheken verwijdert.

Judy Garland, als iemand het format heeft geleverd van de filmcultuur van na 1940 is het Judy wel. Alles wat daarna komt is een aftreksel van wat zij reeds gedaan had. Fred Astaire leert het tapdansen van haar. Frankie Sinatra met z'n lied New York New York heeft hij wel gekocht van de dochter Liza Minelli van Judy Garland. Het is maar dat je dat weet. Judy zou haar Oscar krijgen maar hij ging naar Grace Kelly. Wie kent Grace Kelly nu nog, Judy leeft wel voort!