1 ding wat de overheid en al het gedonder (en dat is niet alleen vaccins en QR) goed doet; ze passen het "verdeel en heers" heel goed toe. Iedereen is druk met wel/niet vaccineren. En ondertussen worden politici geloofd.. terwijl dat ook geen medische experts zijn en ze vooral bezig zijn met hun kont op een bepaalde stoel houden. Hoekstra is nu weer negatief in het nieuws. Vorige maand Kaag. En VVD is nu in de peiling weer helemaal alleen de grootste.

1 ding snap ik wel; ze houden u allemaal aan het lijntje. En u laat zich weer helemaal perfect voor hun karretje spannen. Zij laten zich niet afzetten. De oppositie staat voor paal. En wij als burgers hebben wel door dat we door de regering genaaid worden. Alleen wij maken ons nu vooral heel druk HOE we genaaid worden. En gaan ons dáár druk over maken. Onderwijl naait de regering ons gewoon nog steeds. En dat stopt niet. Niet vanzelf. Tenzij u dat toch eigenlijk best lekker vindt.