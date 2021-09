Allemaal leuk en aardig die Algemene Politieke Beschouwingen, maar wat er nou toch weer in de provincie is gebeurd. Onze Spartacus ligt al een uur te janken onder tafel en vermoedelijk heeft het niks te maken met bridge. Maar dit topic gaat wél over bridge, de sport voor mensen die te dom zijn om te klaverjassen, en we willen dat Christopher Nolan de hele gore boel gaat verfilmen. Wat is er aan de hand? In een brisant artikel van bijna 1000 woorden leren we dat het helemaal uit de fucking klauwen is gegierd bij bridgevereniging Bodegraven-Reeuwijk, actief in zalencentrum De Doortocht in Bodegraven. Door de coronaregels moesten de bridgers namelijk hun avondje kaartjepiel verplaatsen naar het internet. En pardoes bleek een echtpaar wel heel erg goed. "Al snel heeft de 77-jarige Frans in de gaten dat er vreemde dingen gebeuren." Vreemde dingen bij een echtpaar dat bij elkaar aan de keukentafel zit, als team te kaarten tegen andere teams??? Wat zou dat nou kunnen zijn???? En opgepast: Frans was niet de enige superwakkere vogel! "Bij de Albert Heijn werd ik aangesproken door een ander lid. Die had ook gezien dat ze soms vreemde keuzes maken, die steeds goed voor ze uitpakken."

Dat kán natuurlijk niet. Dus Frans dook in de materie, vond zestig verdachte spellen en stuurde het bewijsmateriaal naar de wedstrijdleiding van de bridgebond. Daar draaiden ze de thermostaat eens lekker op 24, schonken ze een glaasje advocaat in en namen ze een rigoureus besluit: "Beide leden zijn door de bond naar aanleiding hiervan voor een jaar geschorst voor het spelen op internet." Frans had al een slagroomtaart in zijn mondje maar nee hoor. Hij werd geroyeerd: een van die vuige valsspelers had zitting in het bestuur van de club. "De reden voor de ontzetting uit zijn lidmaatschap was herhaald ontoelaatbaar gedrag", zegt voorzitter Ada Lagro-Voordouw van de bridgeclub echter. MAAR NU GAAT FRANS ZIJN ERVARINGEN OPTEKENEN IN EEN BOEK. "Zelf is Frans niet van plan om het erbij te laten zitten. Hij heeft namelijk al een heel boek geschreven, waarin hij de zestig spellen waarin valsgespeeld zou zijn uitvoerig beschrijft." En ook dát is nog niet alles!!! "Er gebeurt daar zo veel, dat wil ik in een roman ook nog vertellen. Ik heb ook al een titel: 'De slechtst geleide bridgeclub ooit'." Nou Kluun, flikker maar op, want er komt een dikke vette roman van Frans.