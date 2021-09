De Sopranos wordt toch wel gezien als de beste serie ooit gemaakt (ondanks dat dit eigenlijk Breaking Bad is). Dus we durven er eigenlijk niks intelligents over te schrijven. Vooral spannend dat de zoon van James Gandolfini, Michael Gandolfini, hier de jonge Tony Soprano speelt. En we zijn er na de trailers nog niet helemaal zeker van of hij die schoenen weet te vullen, en z'n Amerikaans-Italiaanse accent moet ons ook nog overtuigen. Maar hey, ga er er maar aan staan. Gelukkig komen

Jon Bernthal, Ray Liotta, Correy Stroll en JOEY DIAZ hem ondersteunen in zijn reilen en zeilen met Dicky Moltisanti, de vader van Christopher Moltisanti in de serie. En sowieso nu al genoten van die paar seconden screentime van Tony's moeder, wat lijkt ze op Carmela hè? Enfin, het is maar een film en geen serie dus er is sowieso geen nalatenschap in 't geding. Meer moois na de breek.

"Hi Christopher, hello"

En goodbye Christopher

Vakjury, wat gebeurde er in de laatste scene met Tony?

Gelukkig hebben we dit Twitter-account nog

Kunnen ze het?