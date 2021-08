Nou ik ben dus dus transgender 50+. Vanaf mijn 8e voelde ik dat ik anders was dan de rest van de jongens. Ik ouders (vooral mijn vader) was nou niet het type bij wie je op dit gebied je hart kon lucht en dat bewees hij in mijn pubertijd toen hij letterlijk heeft geprobeerd 'het' uit me te slaan.

De christelijke huisarts wist ook niet wat het was en zei tegen mijn ouders dat het wel over zou gaan als ik een vriendin zou krijgen.

Lang verhaal kort: 2 huwelijken en drie zelfmoordpogingen verder heb ik het aangedurfd of beter, ik kon niets anders meer. en heb me aangemeld voor transitie.

Word ik een mooie vrouw? nee ben ik helaas te laat voor.

Ben ik rijp voor de psych? Ik heb er minimaal 10 versleten

Je hoeft het toch net te doen? Klopt was het maar zo simpel, als er een pil tegen was zou ik hem per direct innemen

Wil ik begrip? Nee, maar wel dat ik met rust word gelaten.

Wl je begrip? Mijn naaste omgeving steunt me, de rest doet me niks.

Schrk ik van de reacties hier? Nee niet echt, onwetendheid kan je iemand niet kwalijk nemen. En meepraten met de meute geeft geborgenheid.