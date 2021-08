Ach, er is in de loop der tijd genoeg over geschreven. In mijn boekenkast staan oa: Brieven van een Pers - Afshin Ellian (2005); While Europe Slept - Bruce Bawer (2006); The Suicide of Reason, radical islam's threat to the west - Lee Harris (2007); Brussel:Eurabia - Arthur van Amerongen (2008); Islamisten en Naïevisten, een aanklacht - Karen Jespersen & Ralf Pittelkow (2007); en recenter: Ik Was Een Van Hen, drie jaar undercover onder moslims - Maarten Zeegers (2016); The Strange Death of Europe - Douglas Murray (2017; Het Vervallen Huis van de Islam - Ruud Koopmans (2019); Prooi, immigratie, islam, en de erosie van vrouwenrechten - Ayaan Hirsi Ali (2020). En ik vergeet vast nog wel iets, en bovendien, ik heb ook niet alles gelezen wat er op dit gebied is verschenen.

Dus 'men', en met name politici en beleidsmakers, in Den Haag en alle andere hoofdsteden van de EU-lidstaten, en de hele kliek in Brussel, konden allang weten dat het gewoon niet zo'n denderend idee is om vele miljoenen moslims zich maar hier in West-Europa te laten vestigen, en dat er eergisteren eigenlijk al een einde had moeten worden gemaakt aan de 'instroom'.

Maar ja, het lijkt wel of de boven-ons-gestelden denken: who cares?