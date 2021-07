Bij de tribute to Peter R. de Vries in alle talkshows, was er gisteren één iemand die wat zinnigs te zeggen had. Die Hammerstein.

Wat we hier zien is de georganiseerde misdaad, zeer waarschijnlijk de mocromafia. Tenminste degenen die patronen zien in plaats van in incidenten denken.

Jaren terug was de NX66 NPO met programma's als Spuiten en Slikken nog druk met het normaliseren van het snuiven van een lijntje wit. De liberale coffee shops waren Neerlands trots.

Degenen die toen al riepen, joh als de vraag normaliseert is en het aanbod crimineel blijft. Dan gaat er iets niet goed. Nee, was niet zo wisten ze allemaal.

Dat is het onderliggende probleem, de criminaliteit lonkt en blijft in Nederland in beginsel nagenoeg ongestraft (taakstrafje hier taakstrafje daar). Het justitiële apparaat is hier niet op berekend.

-

De TK gaat lekker op zomerreces even geschokt zijn en over een week of elf gaan we weer door met klunzen. In een narco staat hoort nu eenmaal ook een andere justitiële aanpak. Toen het ontsproot wilde men niet luisteren dus toen de bronaanpak nog kon worden aangepakt was men niet thuis. Dan moet je het nu verder van de bron alsnog gaan aanpakken.

-

Dat besef komt hopelijk als de TK over 11 weken na de zomer weer aan het werk gaan. Dit is geenzins een aanslag op de journalistiek, dit is een signaal vanuit de georganiseerde misdaad.

-

Hopelijk overleeft Peter het, ben het niet altijd met eens (zal andersom net zo zijn). Maar kan melden dat ik met een zekere mate van spanning vanmorgen het nieuws opende. Gelukkig en hopelijk zijn ze hem nu aan het oplappen.