Je hebt 2 soorten honger: macro-voedingsstoffen (glucosesuiker, vet, eiwit) en micro-voedingsstoffen (vitamines en mineralen). Als je alleen maar junkfood eet met te weinig vitamines en mineralen dan blijf je honger houden. In extreme gevallen gaan mensen rare dingen eten: mensen met extreem ijzer tekort gaan soms potgrond eten uit de plantenbak, omdat daar veel ijzer in zit. Maar meestal wordt er meer en meer junkfood gegeten om toch zoveel mogelijk van de erg bescheiden hoeveelheden vitamines en mineralen er in binnen te krijgen.

Afvallen begint dus met junkfood vervangen door gezond en gevarieerd voedsel.

Het lichaam slaat overtollige glucose (uit zetmeel) op in de vorm van vet of glycogeen. Glycogeen is in feite een grote tros glucose suikermoleculen, met zo'n 3% kalium. Als je af gaat vallen, wordt eerst de voorraad glycogeen aangesproken. De vrijkomende kalium wordt uitgeplast omdat er een bepaalde verhouding moet zijn tussen kalium en natrium (keukenzout) om je bloeddruk op een goed niveau te houden. Omdat glycogeen veel water vasthoudt, plas je ook veel water uit als glycogeen afgebroken wordt. Dus je valt extra snel af qua gewicht. Als je daarna weer gaat eten, en je hebt tijdelijk genoeg glucose binnen dan wil het lichaam de extra glucose eerst omzetten in glycogeen. Maar als je dan geen kalium hebt dan kan het lichaam geen glycogeen maken en maakt het in plaats daarvan vet. Kortom, als je af wilt vallen moet je genoeg kalium eten. Kalium zit vooral in groenten.