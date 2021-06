Lieve Wendy Haukes van KRONCRV (christelijk betrokken),

Bedankt voor je uitnodiging om op Schiphol te komen helpen met 'regenboogvlaggen en armbandjes uitdelen aan de Oranje supporters die naar Hongarije afreizen'. Oranje-supporters kennende zullen ze dat maar wat hartverwarmend-dapper leuk vinden. En origineel, vooral dat, want je kunt nou niet bepaald zeggen dat het EK voetbal de afgelopen dagen volledig is kapotgedramd door gedeug over regenboogjes. Wat dat betreft doet de KRONCRV haar christelijk betrokken naam eer aan: altijd als laatste achter de troepen aan om ook nog even een gratuit maar sentimenteel moreel statement te maken. Goed dat leden hiervoor betalen, goed ook dat wij hier belasting voor betalen.

We moeten je alleen wel teleurstellen: zondag kunnen we niet (allemaal). Dan zijn we ziek. Misschien wel corona! En aan de dunne. Dat heerst hè, de dunne? Zelfs als we onverhoopt niet ziek zijn dan kunnen we alsnog niet. Jammer natuurlijk, niets lijkt ons mooier dan voor de camera van KRONCRV (christelijk betrokken) nog eens extra verder te dweilen met kekke regenboogstatementjes. En dan ook nog eens worden uitgezonden via de online kanalen van KRONCRV (christelijk betrokken), het klinkt als een droom die uitkomt. Nee echt, superjammer.

Kan Yvon Jaspers niet? Die is altijd erg goed met kitscherig sentiment en heeft bovendien het talent om mensen pijlsnel aan het huilen te krijgen (toch iets waar KRONCRV (christelijk betrokken) een beetje voor bestaat, huilende mensen in beeld brengen). Is het anders een idee dat we onze cavia's sturen als afgevaardigden van Geenstijl? Onze cavia's zijn bijzonder schrandere beestjes die als geen ander weten hoe te moeten lullen als een Limburgse CDA'er zodra de camera op ze wordt gericht en desgewenst kunnen we ze in regenboogkleuren schilderen. Wij weten sowieso dat Klaas van Kruistum, rebelse rakker dat het is, enorm van cavia's houdt. Toegegeven, Klaas is geen Derek Bolt als het op cavialiefde (of regenboogverdriet for that matter) aankomt maar Klaas is wel een mooie tweede wat existentiele caviazaken betreft. Wij kennen Klaas nog van vroeger, hij woonde op nummer 26, en als we dan gingen voetballen op het trapveldje dan was het altijd van: "Heeeeuhj Klaasie! Hoe is het met je cavia's?" Reeds op zeer jeugdige leeftijd toonde Klaas zich een groot cavialiefhebber, al staken in zijn puberteit nare geruchten de kop op over wat Klaas allemaal nog meer zou uitspoken met zijn cavia's inplaats van borstelen, over het buikje aaien en bij dronkenschap langdurig met harde overslaande stem aanmoedigen terwijl ze zich kapot rennen in zo'n tredmolentje. Maar gelukkig nam niemand die geruchten echt serieus en was alles weer snel pais en vree qua Klaas en de cavia's in de omgeving van nummer 26 bij het trapveldje.

Nouja Wendy, laat maar even horen of je onze cavia's ziet zitten of dat je alsnog Yvon Jaspers van haar Brabantse serviesgoedgezelligheid kunt wegrukken. Kan wel zijn dat ze net even lekker zo'n guitig boertje van For Farmers ligt te ketsen in het hooi dus het is aan te raden eerst te kloppen want de bel doet het niet bij huize Jaspers. Met dat van For Farmers hoef je verder niks te doen. Omdat het over boertjes gaat heeft de Volkskrant reeds besloten binnenkort Margriet Oostfront er op af te sturen (dat gaat godverdomme een dubbeldikke zaterdagknaller worden hoor, passief-agressief Oostfront vs. pathetisch-sentimenteel Jaspers!)

Je geheim dat ANP VRIJDAG DE PRIMEUR HEEFT VAN DEZE DOOR BELASTINGBETALERS MEEGEFINANCIERDE DEUGACTIE is bij ons natuurlijk veilig. Wij zwijgen hierover als het graf van Anita Witzier, zodat de pers er verder geen weet van krijgt. We kunnen ons goed indenken dat een objectief kwaliteitsnieuwspersbureau als ANP, zeker nu het eigendom is van die moralistische superflitskapitalist, staat te springen om als allereerste Echt Groot Nieuws als deze goudeerlijke en ontroerende regenboogactie te mogen brengen. Het ANP kennende heeft dit niets te maken met dealtjes tussen NPO-omroepen en het ANP, betaalde content die wordt gebracht als 'nieuws' of een specifieke journalistieke agenda. We bedoelen maar te zeggen: we begrijpen de urgentie dat zulks strikt geheim moet blijven volkomen, Wendy.

Lieve Wendy, we denken dat hiermee al je vragen wel zijn beantwoord. Nogmaals sorry dat we zelf niet kunnen komen, maar wij vragen er ook niet om straks ziek te worden uitgerekend op de dag dat jij ons uitnodigt voor al dit moois wat eigenlijk nu al een warm gevoel in onze lendenden opwekt. We hopen dat onze cavia's volledig aan jullie wensen, en natuurlijk aan die van Klaas van Kruistum maar dat zit wel snor hahaha (hij weet wat we bedoelen), zullen voldoen. Als we de cavia's nog specifiek moeten instrueren of ze iets moeten meegeven moet je het maar even laten weten.

Lieverd, het was weer heerlijk met je gesproken te hebben meid. Succes de komende dagen, veel pleziertjes en tot zientjes, toitoitoi.

X0X0X0,

Je Geenstijl.

P.S.

Doet jouw vaccinatie-Hugo-app het ook niet? Wij krijgen telkens de melding 'te druk'? Snap jij dat?