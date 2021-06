"Ever since I was five years old, I’ve dreamed of traveling to space. On July 20th, I will take that journey with my brother. The greatest adventure, with my best friend." Terwijl Elon over BTC zit te shitposten, trekt zijn concullega van Amazon een ruimtepak aan en staat hij in de startraketblokken om naar oneindigheid en daar voorbij te reizen. Bezos gaat mee aan boord van de allereerste bemande Blue Origin-vlucht, samen met zijn broer Mark plus de hoogste bieder die als derde wiel mee wil. Bezos' ruimtebedrijf doet volop mee aan Space Race 2K, zijn New Shepard heeft alleen minder kekke livestreams en niet zulke malle landingsplatformnamen als de speeltjes van SpaceX. Je kan dus mee met Jeff, maar dan moet je wel boven de 2.8 miljoen dollar bieden waar de veiling nu op staat (na zesduizend biedingen uit 143 landen). Iets voor Sywert, misschien? Het doel van de reis is een half uurtje ruimtevaren maar met Bezos' bankrekening kun je ongetwijfeld ook gewoon tanken tot aan The Restaurant at the End of the Universe (ook van wat er over bleef na de scheiding ja). Vergeet je handdoek niet, Bezos, voor al dat kleffe sentiment na de lees verder: