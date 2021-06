Hirsi Ali was hier destijds al de vijand.

- Zo herinner ik me een oudejaarsconference met Lebbis en Jansen waar de heren zwaar gefrustreerd hun gal spuugden; "Hirsi Ali zegt iets, want dat vuurtje MOET opgestookt worden"... Met dat vuurtje bedoelden ze dus 1400 jaar islamitisch geweld, volgens hen veroorzaakt door de islamkritiek van oa Hirsi Ali.

- En dan was er het olijke "dit was het nieuws", waar "cabaretier" JJ van der Wal grapte; "Hirsi Ali, die heeft toch geen clitoris meer". Zijn medepresentatoren Edens en Heertje en hun gasten Wouter Bos en Fatima Elatik en lagen in een deuk van het lachen.

De lijst is echt eindeloos. Hirsi Ali werd afgezeken in reeksen NPO66 programma's; ad feminam flutartikelen in oa de Groene en de Volkskrant; etc. Extreemlinks noemde haar een fascist en "atheïstenfundamentalist"; beroepsmoslims noemden haar een KK-jood en kk-aap; en in de VVD wilden oa Wiegel en Dijkstal van haar af.

Dat woordje "woke" is nieuw, maar de ideologie niet. De roep om stalinistische censuur en dictatuur kenmerkt de sociaaldemocratie al vanaf eind jaren '60.