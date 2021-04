Dan hoop ik op een degelijke politieke enquête over wat hier nu allemaal fout is gegaan. Tuurlijk gaan er dingen fout bij een pandemie.

Maar ten eerste hoeveel hier fout ging, moet eens goed uitgezocht worden. Want er komt natuurlijk dan veel meer boven tafel wat er allemaal fout zat,wat niet fout had hoeven gaan.

Dan moet ten tweede eens bepaald worden hoeveel hiervan kwam door onkunde. Die ambtenaren, stassen en ministers moeten opzouten. Dan moet eens gekeken worden naar de rolverdeling tussen politiek en media.

Want ten derde heeft deze massahysterie mede zulke ontiegelijk grote vormen aangenomen (waar vervolgens beleid op wordt gemaakt, bijvoorbeeld 1 dode op 7 miljoen vaccinaties en we *stoppen* vervolgens met vaccineren = massahysterie). Als de interactie tussen media en politiek duidelijk is moet dit aangepakt worden. Want geen kritische vragen = gewoon doorgaan met huidige beleid, en iedereen die kritiek heeft per direct weg zetten als wappie, virusontkenner etc wegzetten. Dat heeft ons tientallen zoniet honderden miljarden onnodige schade opgeleverd. Een kritische blik op de overheid is nodig. Iets met macht en tegenmacht enzo.

Ten vierde moet eens uitgezocht worden waarom hier geen plan voor was (wat dat was er wel blijkbaar) een pandemie wisten we allemaal al: gaat eraan komen.

Dan ten vijfde moet eens gekeken worden waar we in het vervolg de grens trekken. Wat mag een gered levensjaar kosten. Maar nodig. En waar halen we dat geld vandaan. Brussel gaat nu bijvoorbeeld 800 miljard lenen die als subsidie (=gift) word gegeven aan landen die geen spaarpotje hebben. Oftewel wij draaien nu op voor de kosten zuid Europa. Wat mogen de kosten zijn voor een gered levensjaar? 10k, 1 miljoen of een half miljard per gered levensjaar? Dat is nu namelijk simpelweg niet duidelijk.

Ten zesde de rol van het omt moet onderzocht worden. De medische wereld heeft in het omt de overhand. Die gaan voor 0 doden en 0 besmettingen. Er moet bekeken worden waarom hier alle transparantie ontbreekt. Hoe, en op basis van welke gegevens, modellen en met welke argumenten worden door het omt welke adviezen aan de overheid gegeven. En welke van deze adviezen worden waarom en met welke argumenten wel of niet doorgevoerd. *transparantie* want deze ontbreekt volledig. Vergelijkbaar met de klimaattafels. Allemaal rutte doctrine. Achter gesloten deuren oncontroleerbare besluiten nemen die drastische gevolgen hebben voor de burgers in een land. Dat moet simpelweg niet mogelijk zijn. Ze zullen er maar mee moeten leren omgaan dat alles openbaar wordt. In plaats van dat wij maar moeten leren omgaan dat we blindelings vertrouweb op de Blackbox die de overheid nu is.

Naja er zullen nog veel meer dingen boven tafel moeten komen en veranderd worden.

Overigens hoeven we hier niet voor te wachten tot deze voorbij is. Veel kan nu ook al bekeken worden!