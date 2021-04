Het is voor mensen in de grote stad vrij lastig te begrijpen maar aan het einde van de A1 / A12 / A15 kun je ook wonen en daar staan huizen met daarbij een groot stuk grond. 'Grond' is zeg maar een heel groot balkon. Dat stuk grond noemen ze dan LAND en daar verbouwen ze dingen op, laten er schaapjes lopen, zetten er een paar voetbaldoeltjes op, graven er een zwembad, maken er een lekker grote tuin van: moeten ze allemaal zelf weten want het is hun eigen land. Maar nu heeft de gemeente Berkelland, van wereldstad Borculo, besloten dat CROSSEN op je eigen land verboden is. In de Achterhoek. Op je EIGEN land. Verboden te motorcrossen. Wat de islam is in Amsterdam-West, is motorcross in de Achterhoek: heilig. Daar zit dus iemand in de gemeenteraad. "Goh wat zullen we nu eens verbieden." Ja doe maar motorcrossen, dat wat de kinderen van de boeren daar op hun eigen land doen. "Goed idee!" Crossen. Op je eigen land. Het achterland van de weidse Achterhoek. Verboden.