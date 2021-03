Het probleem is Amsterdam. De stad zelf hangt van rotte palen en instortende grachtenkades aan elkaar. En een alsmaar wanhopiger geprojecteerd vooruitstrevend imago. Wat nou hoeren en drugs? Nee hoor, kijk maar.... En na een tijdje niks alsnog Über en Airbnb. Laat u niks wijs maken.



Op zich is Amsterdam een unieke en prachtige stad. Er moesten alleen geen Amsterdammers wonen. Een les die echte Amsterdammers al decennia geleden in hun oren knoopten: www.youtube.com/watch?v=h8ZvU2j1IvA

Overigens had ik ooit een afspraak om 8 uur 's ochtends in de binnenstad. Los van een paar oostblok professionale dames, na hun ochtenddienst op weg naar "huis", werkelijk geen kip. Alle tijd om om me heen te kijken en de stad an sich te zien. Vandaar.