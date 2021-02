:

Je schat jezelf heel hoog in, maar het is vooral hoogmoed van je. Net zoals dat kneuzige gebruik van Engels, het staat zo ongelooflijk duf dat je je blijkbaar niet in het Nederlands kunt uiten.

Ik zal de parallel wel even voor je uitleggen, want op eigen kracht ga jij het duidelijk niet trekken:

Jij stelt dat ik niks over je weet, alleen dat je een Zwitsal bent.

Weet je, dat klopt! Dat is nou net de parallel, want Vegan Peter weet helemaal niks over de mensen waar hij tegen ageert. Hij weet alleen dat ze bij een vleesverwerker werken, of vlees eten. Vlees vs Zwitsal als enig bekend kenmerk.

De principes van Vegan Peter zijn te onderbouwen en te verdedigen stel jij. Vast wel, we moeten met zijn allen ook minder vlees eten. Heel goed te verdedigen.

Ik kan ook prima verdedigen dat de meeste Zwitsals die hier rond lopen alleen maar een grote mond hebben, alleen maar slechte tegels uitkotsen, en domme dingen roepen als ze een spiegel voor de neus krijgen. Toevallig ben je een uitstekend voorbeeld.

Maar weet je wat nou het punt is? Mijn hypothetische principe en Vegan Peter zijn principe rechtvaardigen nog steeds niet het gebruik van geweld, of brandstichting.

Iemand anders zijn bezit in de fik steken op basis van een enkel kenmerk is daarmee niet te rechtvaardigen.

Dat is dus de spiegel die ik je voor hou. Kun je wel een beetje 'bigot' roepen, maar echt slim kom je dus niet over.

Overigens heb je in je primaire tegel helemaal niks gezegd over het niet goedkeuren van de brandstichting; alleen dat je het niet zo handig vond.

Ben eerder bang dat je het wel prima vind, en dat je geweld dus stiekem wel goedkeurt.

Engerd.