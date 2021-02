In ieder geval dit:

www.forbes.com/sites/robertglatter/20...

Variant B117 lijkt dodelijker.

Even algemeen: De R-waarde van een virus is geen vastliggende virus-eigenschap maar het product van besmettelijkheid en de kans die zo'n visus heeft zich te verspreiden. Allen in relative zin kan je het onderscheid maken tussen de klassiek variant en B117. De ene is 1.2 of 1.3 x besmettelijker dan de andere, onder dezelfde omstandigheden. Het is echter heel goed mogelijk dat de R waarde dus daalt als gevolg van allerlei isolatiemaatregelen, het punt is alleen, je kent daarin niet het aandeel besmettelijkheid versus de kans om te besmetten (contactmomenten). Volgens rekenmodellen kan je dit verwachten:

twitter.com/steeph/status/13562785362...

Echter, Maurice de Hond zit weer op zijn stokpaardje en weet 100% zeker dat het publiek wordt genaaid door de overheid. Nu denkt hij dat altijd, ook als het niet zo is maar mocht het inderdaad niet zo zijn, dan heeft het verleden wel uitgewezen dat hij selectief in de data shopt om alsnog zijn gelijk te halen, zoals hij ook een jaar lang volhield in de Deventer Moordzaak. Dus linksom of rechtsom: Marice gaat aantonen dat het RIVM he alleen maar expres in angst wil houden. Ik heb zijn stukje hierover van A tot Z gelezen en ook hier is het weer raak: Een potpourii van feiten, halve feiten, schimmige "informanten" en redenaties a la Maurice die moeten aantonen dat er niks klopt van de RIVM data. Ik leg het terzijde, vooral omdat ik Maurice ken en zijn manieren niet erg betrouwbaar vind. Dus kan je beter kijken daar het buitenland, waar ze ook metingen doen, naar het schijnt.

Ten eerste een vers bericht, dat er weer een nieuwe variant is, met een spike-mutatie die het in staat stelt onze anitilichamen te ontwijken. Vrolijk nieuws uit the UK: www.theguardian.com/world/2021/feb/15...

In Duitsland, waar ze ook aan sequencing doen (eat your heart out Maurice, met echte Duitse cijfers) komen ze eveneens tot verontrustende conclusies over de groei van B117: twitter.com/drzoehyde/status/13613039...

Ook in andere landen zoals Zwitserland en Denemarken hetzelfde beeld, qua B117. covidreference.com/variants

Ik zou mijn geld niet op Maurice zetten, dat het allemaal wel meevalt en dat we masaal worden voorgelogen behalve door Maurice het Orakel. Laat hij zich gewoon bij verkiezing-polls houden? Iedere keer als hij zich op een ander pad begeeft gaat de Maurice-variant zodanig overheersen dat alleen een strenge lockdown nog helpt.