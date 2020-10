Een brief uit het buitenland! Waar het gras wel groen is!

Geachte GeenStijl-redactie,

Al sedert een decennium verblijf ik als Nederlander in den vreemde. Er zijn dagen, weken en tegenwoordig soms zelfs maanden, waarbij ik Nederland niet meer mis. Ik ben thuisgekomen in een nieuwe omgeving en heb geaccepteerd dat het beter is om me te richten op de zaken hier, dan de zaken "thuis". Tevens stem ik niet meer in Nederland, het is niet de plek van een geëmigreerde zonder terugkeerplannen om het beleid in het land van herkomst mede te bepalen, me dunkt.

Ik realiseer me dat u met NieuwNieuws.nl een nieuw avontuur begonnen bent, wil u graag laten weten dat uw video's mij Nederland weer een beetje laten -of helpen, hier ben ik nog niet over uit- missen. Zoals u op een oprechte manier "voxpopped", en de lieden die u kiest voor uw uiteindelijke montage, zorgen daarvoor. De nuchter, recht door zee, soms beetje wappie Nederlanders, die bovenal vooral ongevaarlijk, maar tóch uitgesproken in hun mening zijn.

Die ga je missen, in het begin als kiespijn, later met meer sentiment. Die nieuwe Nederlander, wellicht anders voor mensen die niet in achterstandswijken zijn opgegroeid, mis ik ook. Hij is het symbool voor die 10%, ook in de kutwijken, -wellicht schiet ik hier een beetje uit de toon- zich niet laten intimideren door de 90% [onaardige term - red.] die er de dienst uitmaken.

Dit schrijven zal uw website niet halen vermoed ik [ha, jawel! - red.], daarvoor is uw publiek in den vreemde waarschijnlijk te klein [Dat zou je verbazen - red.], en dit schrijven vermoedelijk niet pakkend genoeg. U weet uiteraard beter waar uw lezers zich bevinden. Desalniettemin wil ik dit graag met u gedeeld hebben. Mede in de hoop nog lang van uw zusterwebsite en Dennis, in al zijn adremheid, te kunnen genieten.

Hoogachtend

-NAW bij de redactie bekend-

