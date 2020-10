Bleek uiteindelijk een nepwapen, al weet je tegenwoordig pas echt zeker als je het echt zeker weet. "Dat het om een nepwapen gaat weet de politie nog niet als op maandagavond rond 22.30 uur een melding binnenkomt over een conflict waarbij vermoedelijk een vuurwapen in het spel is. Het wapen dat de jongens bij zich hadden is niet van echt te onderscheiden. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. Agenten kunnen in dit geval een vuurwapen trekken, zoals in deze situatie gebeurd is." Sowieso wel een publieksfavoriet hoor, bekend uit menig film. Deze prachtscène uit Miami Vice, Rob Stark hier in The Bodyguard, en de langere versie in Mission Impossible 3 bijvoorbeeld, en dat allemaal omdat-ie Duits is (wiki). Enfin, niet meer doen kinders.

Deze makker dus in het echt

En waarschijnlijk zo eentje voor de kids