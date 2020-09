Deze stip heeft de les die we over radicaal links moeten leren dus duidelijk gemist. De stip spelt bijna letterlijk "the left are the real racist" uit, wat nogal een boomer take is als je het mij vraagt en alleen bestaat in de hoofden van rechtse mensen die minderheden ironisch genoeg ook alle verantwoordelijkheid ontnemen. Want laten we wel wezen, wat dit verhaal sugereert, dat blm uit uitsluitend blanke mensen bestaat is gewoon niet waar.

BLM bestaat voor de meerderheid uit zwarte amerikanen die hun identiteit ontenen aan hun huidskleur en het haten van de "blanke onderdrukker". Dit blijkt ook wel uit cijfers waar blm nog maar 20% steun van blanke amerikanen kan verwachten maar wel door meer dan 80% van de zwarte amerikanen word gesteund.