De held van Robbie Muntz (die hem ooit zag optreden in Nunspeet en toen stante pede besloot om ook in de showbizz te gaan) kwam via Londen begin jaren tachtig in Nederland terecht en vormde de groep Mark Foggo & The Secret Meeting. De band speelde een kruising tussen new wave en 2 Tone-ska en brak door met New Shoes. De rest is geschiedenis. Doe Maar leende de muziek en de groupies van Mark, waardoor hij zich gedwongen zag van Eindhoven naar Thailand te verkassen. Hij treedt op zijn 69ste minimaal honderd keer per jaar op over de hele wereld. Een levende monument, vrienden: de Engelse Barry Hay! Mark Foggo - New Shoes