Little Richard Good Golly Miss Molly 1958

Nu is echt alleen Jerry Lee Lewis nog over. Alle anderen rock 'n roll legends zijn pleite. Elvis , Roy Orbison, Chuck Berry, Johnny Cash, vandaag Little Richard, en alle rock 'n roll en/of blues-legendes waar zij zich weer op verlieten: BB King, Muddy Waters, Louis Armstrong - het is niet dat we zo graag de blues-boomers uit hangen maar dit zijn wel stuk voor stuk eenmalige iconen op een crossroad tussen de wereld voor en na het consumptiegeluk van het individu. En die muziek leefden, in plaats van leefden van hun muziek. (Hier Kleine Rik Radio op Spotify.) Nu hebben we alleen Jerry nog. En Mick Jagger, als je coulant bent. 87 jaar, mooie leeftijd wel. Toch hebben we een beetje Lead in de Belly, want het zijn tijden die het sentiment snel triggeren. Naar tijden waarin de wereld nog te veroveren was, in plaats van koeien in de kont te kijken bij regeringen die "kostbare tijd" verloren in de strijd tegen corona.

Want daar zijn we nu. We zitten nu in een tijdsgewricht waarin een dode boom die ons nog niet zo lang geleden brodeloos probeerde te maken, nu reclame maakt voor onze t-shirtshop (klik maar op de pica). En mocht zo'n shirt nou net niet lekker passen, dan kun je er ook altijd nog een kek mondkapje van maken, zo zagen we in de mail. Never waste a good virus! Na de breek, Rock 'n Roll. Zin om Back to the Future te kijken nu.

“Hallo heren,

Inmiddels een t-shirt en hoodie ontvangen. Mijn complimenten voor de kwaliteit en pasvorm. Natuurlijk is het altijd moeilijk exact te bepalen welke maat de juiste is. Het t-shirt flatteerde me niet, daarom heb ik deze laten vermaken tot een custom-made mondkapje, zie foto. De boodschap komt zo waarschijnlijk nóg beter over. Geen dank.

Goed weekend.

Mvg, Anke”

Little Richard Long Tall Sally - Tutti Frutti

Tom Jones, de enige die 'm bij kon houden

Whose barn what barn my barn

Roy Orbison - Oh, Pretty Woman (from Black & White Night)