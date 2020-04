Op Omroep Max was er een keer zo'n uitzending met Cynthia McLeod, een beroemde Surinaamse schrijfster. Ja ze schreef prominente boeken over de geschiedenis van Suriname, Hoe duur was de suiker, Tweemaal Mariënburg, De Vrije Negerin Elisabeth Samson. Maar op een dag is ze klaar met schrijven. En toen kwam dat programma Eigen Huis in het Buitenland van Omroep Max. Zij zou eens adviseren voor de Nederlandse Henk en Ingrid hoe die voor €300.000 een prachtig huis aan de Suriname rivier konden kopen dat buiten het programma maar €30.000 was. Maar goed, Henk en Ingrid hebben het wel gekocht.

Nu benne we zo'n 7 jaartjes verder, ik heb steeds geroepen van: doe het niet, en watskebeurt? Desi Bouterse heeft weer de grenzen voor de Surinaamse valuta dichtgegooid. En toen wilden Henk en Ingrid hun huis gaan verkopen. Dat viel bar tegen want de gangbare prijs was €30.000. Stel ze hebben €150.000 gevangen. Dat geld staat op hun bankrekening in Suriname. En dan niet in euro's, want dat mag niet. Het staat er in Surinaamse dollars. Hun saldo is $1,2 miljoen SRD. Maar goed, wilt u dat even overboeken naar Nederland in euro's? Nee zegt Bouterse. Dat geld blijft hier. Zet het maar op een niet-ingezetenen rekening en gaan jullie maar lekker van de bijstand leven in Nederland.

En zo eindigt het verhaal van Henk en Ingrid. Omroep Max weet van niks, Cynthia McCleod zit inmiddels in een verzorgingstehuis en verstaat niet goed meer. Maar weg zijn de centjes van Henk en Ingrid. €300.000 overgeboekt, €150.000 teruggekregen, en het mag het land niet uit.

Dus mensen, de moraal van dit verhaal is, ga naar Suriname, leef als God in Frankrijk, het eten is vreselijk lekker en goedkoop. Geniet er van, doe lief tegen die mensen. Maar neem nooit van uw leven ooit een stuiver van uw spaargeld naar dat land. Uw maandgeld daar pinnen van uw lopende rekening hier no problemo, u heeft maar 1/3e nodig, maar de rest laat u hier. En wie niet wil luisteren, ja pech gehad, doe maar dag tegen uw centjes.