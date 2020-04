Gisteren kocht ik bij mijn plaatselijke supermarkt een grote zak hondenvoer voor mijn trouwe huisdier en stond in de rij toen een vrouw achter me vroeg of ik een hond had.

‘Wat!? Dacht ze soms dat ik een olifant had?’ Maar aangezien ik in quarantaine zit en weinig te doen heb, vertelde ik haar in een opwelling van ‘nee, ik heb geen hond, ik ben net opnieuw begonnen aan mijn hondendieet’. Ik voegde eraan toe dat het beter was om het niet te doen, omdat ik de vorige keer in het ziekenhuis belandde, maar ik was wel maar liefst 10 kilo afgevallen voordat ik op de intensive care wakker werd met overal buizen die uit vrijwel al mijn openingen kwamen tegelijk met al die infusen in beide armen.

Ik vertelde haar dat het in de grond echt een perfect dieet is. De manier hoe het in elkaar zit, is: je vult je zakken met hondenbrok nuggets en je eet er gewoon een of twee, elke keer wanneer je honger hebt. Het eten is qua voedingswaarde volwaardig, het werkt perfect en ik was van plan om het opnieuw uit te proberen. (— Ik moet hier vermelden dat praktisch iedereen in de rij nu geboeid stond te luisteren naar mijn verhaal —.)

Met afschuw vroeg de vrouw me of ik op de intensive care terecht was gekomen omdat het hondenvoer me had vergiftigd. Ik zei haar ‘welnee, ik stapte van de stoep af om aan de kont van een Ierse setter te snuffelen, maar ja, .... toen raakte een auto me’.