Hallo en welkom in de clandestiene zuipkelder van GeenStijl, waar de Coronacht uiteraard gewoon doorgaat. Mooie ironie, nietwaar, dat die Grabbelwaus nu toch z'n zin heeft? De pretbederver des vaderlands wilde festivals al aan banden leggen om het drugsgebruik in te dammen, maar nu mag ie het hele land maandenlang in lockdown gooien. NOU, NIET HIER. Bij ons mag je thuisgebruiken wat je wilt, in dit digitale coronacafé. Het stamtafel-onderwerp van vanavond is: how about that lockdown, mmh?

Het leek er op dat Nederlandje z'n koel ging bewaren in de griepcrisis des doods, maar het begint er steeds meer schijn van te krijgen dat het altijd al de bedoeling was om de boel landelijk op slot te gooien. Stukje bij beetje, zodat het geen al te grote schok zou zijn. En omdat deze digitale roze kroeg een vrijsprekersruimte is, mag u zelf bepalen of u die tactiek kunt waarderen, of dat we er als de volkskudde die we nou eenmaal zijn allemaal tam en mak in getuind zijn. Want zo'n Hugo de Jonge komt wel kalm en gecollecteerd over, maar je moet echt nooit iemand vertrouwen die er zó minutieus gesoigneerd bij loopt. En Brabbelpaus was altijd al een eng mannetje.

Voorts weten uw roze barmannen te voorspellen dat tondeuse-kort helemaal de hippe voorjaarslook wordt van dit moment, dat veel woonkamergordijnen de komende tijd on-Nederlands gesloten zullen zijn om te verhullen dat meer dan drie mensen tegelijk woonkamerkringetjes rond een plank kaas vormen, en dat het handhaven van de beloofde boetes (400 voor burgers, 4000 voor bedrijven) een lachertje wordt. De plee blijft overigens gewoon 1 tegelijk svp. Verder wensen we u de rust, de kracht en de redelijkheid om deze idiote vorm van overmacht door te komen. Om Grapperhaus te citeren: daarna is het feest.

Lockdown of niet. Wij blijven wel graag open. Dank voor uw begrip, een emotie die overigens uitstekend in geld is uit te drukken.