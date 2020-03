Met die Spaanse Griep ging 't ook raar.

Het komt eerst op als een soldaat uit Amerika het meebrengt op de boot. De Eerste Wereldoorlog is nog niet afgelopen. En gaan iets van 1,8 miljoen mensen dood aan die griep. Dan wordt het minder. Iedereen denkt het is over. Ze eindigen de oorlog. Maar dan komt de tweede golf. Die gaat van 1918 tot in 1920. Er gaan bijna 20 miljoen mensen dood, bijna 2 keer zoveel als in de oorlog.

Iemand is vergeten tegen Hitler te zeggen dat de Eerste Wereldoorlog is gestopt door die Spaanse Griep. Hij denkt het is door een vernedering van het Duitse Volk en begint later een Tweede Wereldoorlog. Die heeft hij bijna gewonnen, het Duitse leger was onvoorstelbaar sterk. Het is dat Bletchley Park alle Duitse berichten kon ontcijferen waardoor de Britten en Amerikanen alle plannen van tevoren wisten. Daarom wonnen ze de oorlog. Maar als dat niet zo was geweest had Amerika ten lange leste nog de atoombom. Daarmee was Hitler klein gekregen als hij had gewonnen. Daarvoor was die bom ook gemaakt, om op Berlijn te gooien.

Maar de oorlog eindigde voordat de bom klaar was. Toen hebben ze hem naar op Japan gegooid. Japan was vanaf de Battle of Midway aan de verliezende hand, maar ze bleven vechten tot de laatste man. Daar was de regering een idiote constructie. De minister president had geen zeggenschap over het leger, dat had alleen de keizer. Maar die zei nooit niks. En de generaals konden niet verdragen dat ze zouden verliezen. Liever iedereen dood dan verliezen. De Amerikanen hebben toen met brisantbommen wel 40 Japanse steden voor 90% in brand gestoken. Zo'n 40 miljoen mensen zijn levend verbrand.

Het is niet voor niks dat Noord-Korea Amerika zo bij de ballen vasthoud met zijn atoombommen. Een witte superieure man mag niet 40 miljoen mensen levend verbranden alleen maar omdat hij superieur is. Pyong gyang, de hoofdstad van Noord-Korea is helemaal platgebombardeerd door de Amerikanen, 1 miljoen doden!

Er is een moment in de geschiedenis dat de mensheid door het oog van een naald kroop. Daar is een film over gemaakt, Copenhagen 2002 met Daniël Craig als de Duitse wetenschapper Heisenberg. Die gaat in de oorlog op visite bij Niels Bohr in Kopenhagen. Niels is gevlucht uit Berlijn van het Duitse universiteits-laboratorium omdat hij jood was. Daar werkte ook Lisa Meitner. Ze deed experimenten in dat laboratorium.

Maar zij moest ook weg omdat ze joods was. Als ze weg is vraagt Heisenberg nog, hoe komt het dat er barium in jouw schaaltjes zit, war is je urianium gebleven. Lisa weet dan het antwoord, het uranium is gespleten in 2x barium en het massaverlies is precies die e-mc2 van Einstein. Het is Lisa Meitner die Heisenberg op het spoor zet van de kernsplitsing van het atoom en dat daar dan onnoemelijk veel energie vrijkomt. Daar in Berlijn is het idee van de atoombom ontdekt.

Dus als Heisenberg bij Niels Bohr op visite gaat als oude kameraden hadden die twee mannen de macht om de mensheid uit te roeien. Maar Heisenberg kwam gewoon voor een gezellg weekend bij zijn oud-collega. Als hij daar had gezegd, ik ga de bom maken, had Hitler hem gehad en was de ellende niet te overzien geweest. Vandaar die film Copenhagen 2002, het keerpunt in het bestaan van de mensheid.

We leven in een lockdown tegen het corona virus. Maar de NOS vindt het nieuws dat Trump zelf de tekst van zijn speech veranderde van coronavirus naar Chinavirus. Op naar een betere wereld!