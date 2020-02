Bernie won met 71,759 stemmen 25.7% van het totaal. Pete volgde met 68,141 stemmen en 24,4% van het totaal. En laten we hier maar meteen een heel wilde duiding op loslaten: áls Bernie blijft winnen, maar zijn overwinningen elke keer met zo'n bescheiden marge zijn, dan gaat de DNC op de Democratic National Convention van 13 tot 16 juli, waar Democratische delegates een definitieve presidentskandidaat kiezen, een manier vinden om systeem-kandidaat Pete Buttigieg boven Bernie verkozen te krijgen. En nog iets interessants: deze bescheiden overwinningsmarge toont nogmaals aan dat Twitter niet het echte leven is, want daar domineert Bernie en wordt Pete openlijk gehaat. Wel beetje vreemd dat Pete alweer op cryptische wijze alsnog de overwinning lijkt te claimen.

Maar goed, wel heel jammer dat het dus geen Biden tegen Trump gaat worden, want dat zou maandenlang de meest kostelijke total annihilation opleveren. Biden won met 23,475 stemmen slechts 8,4% van het totaal en eindigde daarmee nog onder Elizabeth Warren, die met 25,899 stemmen 9,3% van het totaal won. Zelfs Jeb "please clap" Bush deed het in New Hampshire beter dan Biden, dus tot zover wel mr. 'most electable' en 'the Democrat Trump fears the most ' lol. We vermoeden dat hij z'n campagne stopt als hij in South Carolina weer even hard gesmoke't wordt.

Wat trouwens opvalt is dat Rachel Maddows nieuwszender MSNBC een nóg hardere kruistocht tegen Bernie lijkt te voeren dan CNN. Zie bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier en hier. Ook blijven ze maar benadrukken dat Bernie in New Hampshire nu minder stemmen heeft dan zijn 60.4% vier jaar geleden, zonder te vermelden dat er toen maar twee kandidaten waren, terwijl er nu een hele waslijst is. En dat soort geintjes beginnen nu dus aardig te back-fire'en. Zie bijvoorbeeld deze reactie uit het publiek, die wegens exact dit geintje juist op Bernie stemt.

Maar goed, Bernie is dan misschien een leuke luis in de schubben van de lizard people die het DNC-systeem runnen, laten we hem vooral niet teveel op het schild hijsen. Het blijft een communist van 78 die stopte met afgeven op miljonairs zodra hij in 2017 zelf miljonair werd, en zich vervolgens exclusief tegen miljardairs richtte.

"Bernie's millionaire problem"

Lekker gewerkt MSM

hard doubt joe

Ook Tucker heeft een field day