Op sociale media gaat een foto rond van een man in een jurk met een muts op, een schoudertasje, en ook nog een gescheurde spijkerbroek. Dit zou de nieuwe mannenmode van Gucci zijn (toonaangevend Italiaans modehuis met 300 winkels en een miljoenmiljard omzet - red.) De onderzoeksredactie van GeenStijl heeft eens zitten kijken in de internationale fotobanken en heeft helaas moeten constateren dat deze foto inderdaad echt & nieuw is, en nog van Gucci bovendien. A model presents a creation for Gucci's men's fall/winter 2020/21 fashion collection in Milan on January 14, 2020. Miguel MEDINA / AFP Na de break video van de HORROR Modeshow.

This is the end...