Shotguns en WO1, dat is heus wel een snijpunt ergens in onze interesse-matrix.

In games en films heeft het toch altijd iets onweerstaanbaars. Click, clack en weer iemand door het behang geblazen. Natuurlijk hebben we zelf nog nooit zo'n ding vastgehouden en zou het sowieso onze schouder uit de kom klappen we vinden aftrekken al zwaar. Maar goed, sinds Dan Carlins Blueprint for Armegedon zijn eigenlijk wel zo'n beetje al onze pick-up lines WO1-gerelateerd. 'Hey schat, raad jij eens het bereik van mijn Parijs-Geschut?'. Dus voor zo'n blij uur met een Winchester Model 1897 Trench Gun kun je ons altijd wel wakker maken. Na de breek een professional Russian met twee (!) volautomatische AA12 shotguns, en daarna nog een mooie top 5 Combat Shotguns.