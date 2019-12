Het is weer bijna Kerstmis, de tijd van het jaar dat alle Bekende Nederlanders ons laten weten dat ze veel meer voor hun medemens over hebben dan simpele stervelingen zoals u. Zo ging René Froger, bekend van tv, naar de Voedselbank in Rotterdam om kerstpakketten in te pakken. Het leverde niet alleen een hoop ingepakte voedselpakketten, maar ook nog leuke foto's op!

René is druk bezig

René maakt een praatje

HAHAHAHA Pindakaas

René doet een woordje

René plakt door

René pakt een worstje in

René maakt een gebbetje

René heeft een sjaaltje om

René vouwt een doosje dicht

René ligt dubbel

Foto zonder René (saai)