Van nu af aan twijfelen wij aan alles. Draait de aarde om de zon? Is twee plus twee vier? Ben je snel beneden, als je van de trap af valt? Was de slag bij Nieuwpoort in 1600? Is Djibouti echt de hoofdstad van Djibouti? Kookt water bij 100 graden celsius? Bestaat Rob Jetten? Is het elke dag kinderdag? Stopt de Intercity tussen Schiphol en Venlo op station Helmond? Heeft een spin acht poten? Did Epstein not kill himself? Is je gulden op de markt een daalder waard? Krijg je groen als je blauw en geel mengt? Schiet Lucky Luke sneller dan zijn schaduw? Is de modulus van een complex getal gelijk aan de wortel uit de vermenigvuldiging van dat getal met zijn complex geconjugeerde? Wordt het na iedere maandag weer dinsdag? Blijft een pak melk langer goed als je het in de koelkast bewaart? Is de paus katholiek? Kun je uitrekenen hoe oud een hond is in mensenjaren door zijn leeftijd met zeven te vermenigvuldigen?