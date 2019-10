De moderne kijk op het ouderschap vereist een ver in de toekomst geworpen visie. Alleen als je jezelf de vraag stelt "Wat heb ik voor de aarde gedaan?", en het antwoord is niet "Niets", dán mag je nog kinderen overwegen. Alle andere mensen die 'gewoon kinderen willen, punt' (alsof die levensverstorende beslissing vóór de uitbraak van de massale klimaatpaniek een vanzelfsprekendheid was die door niemand overwogen, gepland en/of becijferd werd) zijn egoïsten die hun kinderen beroven van toekomst & dromen - Thunberg Stylo. Dit natuurlijk in tegenstelling tot mensen die precies doen wat Jan Drost wil wél "iets voor de aarde doen", want die voeden hun kinderen op in een Betere Wereld. Joe, vervolgvraagje van de vervelende jongetjes achterin de klas, bazelende klimaatrelatiekwakzalver: Is het niet zo dat ouders die hun kinderen níet nodeloos bang maken met de ijle koortsdromen over de groene eindtijd, hun kroost juist méér open dromen en een vrijere toekomst gunnen dan de Flagellanten van Nu die hun kinderen schuld & zonde aanleren door bij iedere cappuccino die ze bestellen en elke avocado die ze overrijp laten worden een zelfverschonende traan plengen als aflaat voor hun dromenverwoestende klimaatschade?